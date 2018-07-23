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Hyundai добавил опций гибридному Sonata PHEV
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Hyundai добавил опций гибридному Sonata PHEV 

Auto.Today 3 часа назад
Фото: Auto.Today
Южнокорейская компания внесла несколько изменений в плагин-гибридную Sonata 2018 модельного года.
Компания оснастила обе версии седана 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем и дополнительным 67-сильным электромотором, которые были соединены с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Электрический агрегат питается от литий-ионного аккумулятора на 9,8 кВ для восстановления заряда которого потребуется 2 часа 42 минуты и зарядная станция второго уровня на 240 В.
К основным обновлениям Sonata PHEV относятся: функциональные светодиодные фары, система предупреждения о выезде из полосы, предупреждение о столкновении, автоматическое экстренное торможение, беспроводная зарядка для смартфонов, подогрев руля и новый USB-порт. Что касается более дорогостоящей Sonata PHEV Limited, она получает автоматическое экстренное торможение с функцией обнаружения пешеходов, светодиодные фары с динамическим изгибом, систему предупреждения о выходе из полосы, систему контроля состояния водителя (отслеживает уровень усталости), дополнительный USB-порт, подогрев руля и беспроводную зарядку для мобильных устройств. По сравнению с автомобилем 2017 модельного года, нынешний плагин-гибридный Hyundai Sonata имеет переделанную переднюю часть, набор новых 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков, обновленную комбинацию приборов и другое рулевое колесо.
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