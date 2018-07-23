Hyundai добавил опций гибридному Sonata PHEV

Южнокорейская компания внесла несколько изменений в плагин-гибридную Sonata 2018 модельного года.

Компания оснастила обе версии седана 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем и дополнительным 67-сильным электромотором, которые были соединены с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Электрический агрегат питается от литий-ионного аккумулятора на 9,8 кВ для восстановления заряда которого потребуется 2 часа 42 минуты и зарядная станция второго уровня на 240 В.