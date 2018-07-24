Seat показал семиместный кроссовер Tarraco

Премьера официально не афишировалась и прошла в рамках одного из закрытых мероприятий. Открытая презентация намечена на 18 сентября.

До этого фотошпионам удавалось получить несколько снимков прототипа, одетого в камуфляж. Теперь же стали известны все основные детали по новому кроссоверу от испанского бренда.

Известно, что машине досталась платформа от Skoda Kodiaq . Поэтому Tarraco будет рассчитан как на пять, так и на 7 мест.

В зависимости от модификации кроссовер получит бензиновые моторы на 1,4 или 2 литра. Кроме того, добавится вариант и с дизелем. Работать автомобиль будет как на переднем, так и полном приводе.

Если говорить о внешних деталях, сходства со Skoda Kodiaq у Tarraco практически не наблюдается. У машины можно выделить светодиодную оптику, а также колесные диски на 17 дюймов.

Начало европейских продаж кроссовера начнется ближе к концу года. В Россию, скорее всего, автомобиль не приедет.