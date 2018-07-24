Ещё
Seat показал семиместный кроссовер Tarraco
Далее:
Читайте также:
Ещё

Seat показал семиместный кроссовер Tarraco 

Car.ru 7 часов назад
Фото: Car.ru
Премьера официально не афишировалась и прошла в рамках одного из закрытых мероприятий. Открытая презентация намечена на 18 сентября.
До этого фотошпионам удавалось получить несколько снимков прототипа, одетого в камуфляж. Теперь же стали известны все основные детали по новому кроссоверу от испанского бренда.
Известно, что машине досталась платформа от Skoda Kodiaq. Поэтому Tarraco будет рассчитан как на пять, так и на 7 мест.
В зависимости от модификации кроссовер получит бензиновые моторы на 1,4 или 2 литра. Кроме того, добавится вариант и с дизелем. Работать автомобиль будет как на переднем, так и полном приводе.
Если говорить о внешних деталях, сходства со Skoda Kodiaq у Tarraco практически не наблюдается. У машины можно выделить светодиодную оптику, а также колесные диски на 17 дюймов.
Начало европейских продаж кроссовера начнется ближе к концу года. В Россию, скорее всего, автомобиль не приедет.
Car.ru: последние новости
Стала известна ориентировочная стоимость Hyundai Solaris 2018 года На московской площадке Renault готовятся выпускать кроссовер нового поколения С-сегмента Для юбилейного тура компания Lamborghini восстановила Espada и Islero
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян хотят отбирать автомобили675
«Гелендваген» Тимати выставили на продажу1
Tucson обновился для российского рынка
Разводка за сплошную: как водитель не дал себя обмануть2
Дорожные камеры проконтролируют полисы ОСАГО1
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение