Seat провёл тайную презентацию аналога Skoda Kodiaq и назвал дату премьеры для всех

Новый кроссовер Tarraco выйдет на европейский рынок уже в этом году. Модель будет доступна в семиместном исполнении.

Компания Seat провела закрытую презентацию флагманского кроссовера Tarraco: модель показали лишь десяти поклонникам бренда. Оценить Tarraco смогли потенциальные клиенты из Великобритании, Франции, Италии, Германии и Испании. Гости мероприятия увиденным остались довольны. Например, французский фанат Seat отметил, что кроссовер оказался больше, нежели он предполагал. Всем остальным желающим познакомиться с Tarraco придется дождаться осени — SUV дебютирует 18 сентября в испанском городе Таррагона, а в октябре его привезут на Парижский автосалон. Пока же Seat продолжает дразниться тизерами новинки.

Кстати, Tarraco — это название Таррагоны на латыни. Напомним, имя для нового кроссовера Seat, третьего в линейке марки после Ateca и Arona, выбрали путем народного голосования: конкурс провели еще в 2017-м, в нем приняло участие более 146 000 человек из 134 стран.

Как сообщалось ранее, новый кроссовер Seat — это аналог моделей Skoda Kodiaq Volkswagen Tiguan Allspace, в основе которых лежит платформа MQB. Как и его ближайшие «родственники», Tarraco будет доступен в пяти— и семиместном вариантах исполнения. Ожидается, что в линейку моторов «испанца» войдут бензиновые «турбочетверки» 1.4 TSI и 2.0 TSI, а также турбодизель TDI. Привод — передний или полный.

По предварительным данным, производство Tarraco наладят на заводе в Вольфсбурге, который также выпускает Tiguan Allspace. В Европе продажи кроссовера Seat начнутся до конца текущего года.

Между тем не так давно Tarraco поймали во время съемок для рекламы: в Сеть выложили фотографии кроссовера без камуфляжа. Снимки плохого качества, но составить представление о модели все же можно.

В России автомобили испанского бренда не продают. Компания Seat несколько раз пыталась закрепиться в нашей стране (впервые марка вышла на рынок РФ еще в 90-х), но спрос на машины ввиду отсутствия локального производства всегда был невысок. Окончательно российский рынок Seat покинул в 2014-м, его возвращение не планируется.

По материалам: www.kolesa.ru