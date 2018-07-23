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Китайский Jeep Grand Commander получил «бюджетную» модификацию
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Китайский Jeep Grand Commander получил «бюджетную» модификацию 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Вслед за новейшим вседорожником Grand Commander американцы вывели на рынок Китая его модификацию, лишившуюся приставки Grand. Впрочем, технических изменений это лишение за собой почти не повлекло.
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