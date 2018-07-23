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Datsun представила прототип для пикника
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Datsun представила прототип для пикника 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Японская компания думает над своей третьей по счету моделью. И один из возможных вариантов — машина для активного отдыха.
Концепт для охоты, рыбалки, туристических походов под знакомым уже названием mi-Do был представлен в Подмосковье. Интересно, что перед созданием прототипа производитель провел опрос на предмет того, для каких целей будущие владельцы хотели бы получить машину.
Итак, что же собой в общих чертах представляет эксперимент на колесах. В качестве базы был взят хэтчбек с восьмицилиндровым мотором на 1,6 литра и мощностью 87 лошадиных сил.
Кузов окрашен в устойчивую к царапинам краску «Раптор», имеющую вариант маскировки. Естественно, что для колес подобраны шины, наиболее подходящие для езды по бездорожью. С этой же целью мотор и бензобак получили дополнительную защиту.
Чтобы не заблудиться в темноте, на крыше помещена система из мощных прожекторов. В походе важно ничего не забыть, поэтому прототип имеет внушительный багажник на 300 литров.
Подчеркнем, что машина сделана в единственном числе. И далеко не факт, что в нынешнем варианте она пойдет в серию.
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