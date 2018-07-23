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«Автоваз» снял с производства популярную модель
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«Автоваз» снял с производства популярную модель 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
«Автоваз» сварил последний кузов седана Lada Priora и готовится полностью снять модель с производства. Технически последние комплекты будут доделаны до конца июля.
«Модель снимается с производства по причине низкого спроса», — уточнили на «Автовазе». Остатки автомобилей в салонах распродаются по ценам от 424 900 рублей — это самое бюджетное исполнение. Дорогая Priora стоила 533 400 рублей, а это уже порядок цен, подбирающийся к Lada Vesta.
На «Автовазе» не скрывают, что прекращение производства Priora является последовательным шагом после возникновения автомобилей новых поколений Vesta и XRay, а архаичная техника должна уходить с конвейера. В Новосибирске, напомним, автомобили «Лада» представляют два дилера — «Азия Авто» и «Авто-1».
Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
Читайте также: Роскошь на весь Новосибирск: сплошь ННН и ААА Самые дорогие машины, которые богатые люди демонстрируют всем новосибирцам на городских улицах.
Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.
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