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Кроссовер Venucia T60 выйдет на авторынок Китая
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Кроссовер Venucia T60 выйдет на авторынок Китая 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Автомодель Venucia T60 — это очередной паркетник СП Nissan и Donfeng. Предыдущая автомодель T70 имела в прошлом году неплохие показатели продаж. Всего в КНР было реализовано таких машин 54153 единицы. Да и в этом году расходится по 3000 единиц в месяц.
Автомодель T60 нужна, как свежее течение в модельной линейке. Чтобы держать почитателей автобренда в тонусе.
По силовой части автоновинка получит вероятнее всего наиболее слабый мотор на 126 л.с. Трансмиссия будет реализована пятиступенчатой МКПП, либо вариатором.
Габаритные размеры нового T60:
длина — 4,41 метра;
ширина — 1,82 метра;
высота — 1,68 метра;
колесная база — 2,64 метра.
И хотя у автоновинки более агрессивный вид, нежели у предшественника, автоэксперты считают, что некоторые элементы уже «приелись» и смотрятся не так хорошо, как раньше.
Поступила информация, что новый Venucia T60 будет стоить около 100000 юаней (в рублях — около 929000).
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