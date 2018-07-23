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Porsche Panamera GTS и 718 Cayman T могут появиться в следующем году
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Porsche Panamera GTS и 718 Cayman T могут появиться в следующем году 

Auto.Today 20 часов назад
Фото: Auto.Today
Недавно Porsche дразнила потребителя предстоящей Macan 2019 года, и теперь, похоже, работает над еще несколькими другими моделями.
В последних отчетах упоминаются новые Panamera GTS 2019 и Panamera Sport Turismo GTS. Первый может использовать 2,9-литровый V6, который в настоящее время производит 440 лошадиных сил и 548 Нм крутящего момента. Такая отдача позволяет пятидверному хэтчбеку достигать 0-100 км/ч за 4,2 секунды и развивать максимальную скорость в 288 километров в час.
Помимо Panamera GTS, документы ссылаются и 718 Cayman T, которая черпает вдохновение из 911 Carrera T, представленной в прошлом году. Если информация верна, модель может получит небольшие изменения внешности, а также спортивную выхлопную систему и опцию Porsche Active Suspension Management (PASM), представляющую собой электронную систему регулировки жесткости амортизаторов. Общая масса автомобиля должна составить 1 665 килограмм, что на 30 кг меньше стандартной 718 Cayman, при этом под капотом расположится 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом. В базовой модели агрегат производит 300 лошадиных сил и 304 Нм крутящего момента.
Последний, кто упоминается в отчетах, — 911 Speedster 2019 модельного года — производственная версия, недавно анонсированная концепцией.
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