Mercedes может создать GLG внедорожник для борьбы с Range Rover Sport

Как сообщает немецкое издание Auto Bild, GLG еще не получил зеленый свет на производство и даже не имеет четкого названия, но Mercedes-Benz наверняка будет выпускать модель, учитывая те возможности, которые освоил производитель в последнее время.

Судя по всему, новый GLG должен базироваться на платформе GLE, а его главной целью будет конкуренция с Range Rover Sport. В результате, мы должны увидеть внедорожник с более широкими возможностями для езды по бездорожью, чем большинство кроссоверов Mercedes-Benz.

Данное авто должно оснащаться регулируемой по высоте пневматической подвеской уже в стандартной комплектации, тремя блокирующими дифференциалами и специальным пакетом настроек шасси для бездорожья.

Следующее поколение GLE, на котором будет базироваться GLG, должно выйти в свет до конца 2020 года. Таким образом, немецкому автогиганту потребуется некоторое время, чтобы создать новую модель. Вероятно, речь идет о четырех-пяти годах до запуска нового автомобиля.