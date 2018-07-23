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Mercedes может создать GLG внедорожник для борьбы с Range Rover Sport
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Mercedes может создать GLG внедорожник для борьбы с Range Rover Sport 

LiveCars.Ru 19 часов назад
Фото: LiveCars.Ru
Как сообщает немецкое издание Auto Bild, GLG еще не получил зеленый свет на производство и даже не имеет четкого названия, но Mercedes-Benz наверняка будет выпускать модель, учитывая те возможности, которые освоил производитель в последнее время.
Судя по всему, новый GLG должен базироваться на платформе GLE, а его главной целью будет конкуренция с Range Rover Sport. В результате, мы должны увидеть внедорожник с более широкими возможностями для езды по бездорожью, чем большинство кроссоверов Mercedes-Benz.
Данное авто должно оснащаться регулируемой по высоте пневматической подвеской уже в стандартной комплектации, тремя блокирующими дифференциалами и специальным пакетом настроек шасси для бездорожья.
Следующее поколение GLE, на котором будет базироваться GLG, должно выйти в свет до конца 2020 года. Таким образом, немецкому автогиганту потребуется некоторое время, чтобы создать новую модель. Вероятно, речь идет о четырех-пяти годах до запуска нового автомобиля.
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