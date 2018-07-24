Папарацци рассмотрели новые фары на новых версиях Mercedes-Benz GLE и GLS

Автомобильные фотошпионы рассмотрели в объектив камер измененную оптику на новых генерациях моделей Mercedes-Benz GLE и GLS, во время испытательных тестов на гоночном треке.

Большая часть кузова скрыта под маскировочной пленкой, эксперты сразу же распознали измененные фары, в частности иным стал дизайнерский рисунок оптики.

Из ранее опубликованных снимков мы знаем, что в салоне обновленных Mercedes-Benz GLE и GLS появится новая система мультимедиа MBUX, в корой применяются два инновационных дисплея, объединенных в общий элемент.

Платформа MHA впервые применили на моделях Mercedes-Benz Е-класса, что несколько сократило массу кроссовера. Эта же тележка будет применена и в версиях купе, а также GLE и GLS.

Наряду с бензиновыми моторами. Производитель решил оснащать вышеуказанные модели гибридными установками, а также подразумевается к выпуску «горячей» модификации от Mercedes-AMG.