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Компания Hyundai выпустит кроссовер в стиле «Железного человека»
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Компания Hyundai выпустит кроссовер в стиле «Железного человека» 

Gizmonews 19 часов назад
Фото: Gizmonews
На главной сцене павильона Marvel была представлена спецверсия кроссовера Kona от компании Hyundai. На ежегодном фестивале Comic-Con в Сан-Диего автопроизводитель продемонстрировал кроссовер Hyundai Kona Iron Man Edition, оформленный по мотивам персонажа комиксов — Железного человека.
Кузов автомобиля получил матово-серый оттенок Iron Man с красной крышей c серой графикой и красными акцентами. На задних стойках расположена гравировка Iron Man, а на задних дверях красуется надпись Start Industries (название компании, которой управляет герой). В стандартном исполнении большая изогнутая трапециевидная радиаторная решетка и узкие головные фары похожи на шлем Железного человека, а спецверсия получила особые дневные ходовые огни. Интерьер также получил стилизованные детали: с пассажирской стороны на передней панели появился автограф Тони Старка, появились красные вставки и тематическая графика на приборной панели.
Модель начнут собирать в декабре 2018 года, а поставки автомобилей начнутся в первом квартале 2019 года. Стоимость спецверсии Kona пока неизвестна, но рекомендованная цена базовой модели в США составляет $19 000 (около 1 206 500 рублей). Нyundai Kona дебютировал в июне 2017 года, после чего начались его продажи.
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