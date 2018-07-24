Ещё
Совместный седан Volvo и Geely: рассекречена серийная версия
Далее:
Читайте также:
Ещё

Совместный седан Volvo и Geely: рассекречена серийная версия 

Карельские вести 6 часов назад
Фото: Карельские вести
Появились дизайн-скетчи новой модели марки Lynk & Co — «четырехдверки» с индексом 03. Седан поступит в продажу уже в этом году. Бренд Lynk & Co был создан компаниями Geely и Volvo в 2016-м. В конце 2017-го в Китае стартовали продажи «первенца» новой марки — кроссовера с индексом 01. В июне этого года на «поднебесный» рынок вышла вторая модель — компактный «паркетник» Lynk & Co 02. А скоро клиентам предложат еще и седан: как не сложно догадаться, третья модель обозначается как Lynk & Co 03. Предсерийную «четырехдверку» показали год назад, теперь же появились изображения товарной версии.
Серийный Lynk & Co 03 в целом сохранил дизайн прототипа, другими стали лишь бамперы. Впрочем, не исключено, что на картинках показана какая-нибудь топовая версия «под спорт», а у базовой модели бамперы будут такими же, как у прошлогоднего образца. Как и кроссоверы 01 и 02, седан построен на платформе CMA. Кстати, та же «тележка» лежит и в основе «паркетника» Volvo XC40 (Geely владеет шведской компанией). По предварительным данным, длина конвейерного Lynk & Co 03 равна 4 639 мм, ширина — 1 840 мм, высота — 1 460 мм, размер колесной базы составляет 2 730 мм.
Моторная гамма едина для всех машин Lynk & Co, в нее входят бензиновые двигатели Volvo семейства Drive-E: «турботройка» 1.5 мощностью 156 или 179 л.с. и «турбочетверка» 2.0 с отдачей в 190 л.с. Трансмиссии — шестиступенчатые «механика» или «автомат», семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Пока неизвестно, будет ли у седана полный привод. Позже у моделей 01, 02 и 03 еще должны появиться гибридные версии со 180-сильным мотором 1.5 и электродвигателем. Совокупная мощность установки — до 250 л.с.
Новость дополняется
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Все подробности о новом Hyundai Santa Fe для России Lada Granta с икс-фейсом показалась «живьём» Топовые версии Mercedes-AMG GT 4-door Coupé с V8 поступили в продажу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян хотят отбирать автомобили675
«Гелендваген» Тимати выставили на продажу1
Tucson обновился для российского рынка
Разводка за сплошную: как водитель не дал себя обмануть2
Дорожные камеры проконтролируют полисы ОСАГО1
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение