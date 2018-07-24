Совместный седан Volvo и Geely: рассекречена серийная версия

Появились дизайн-скетчи новой модели марки Lynk & Co — «четырехдверки» с индексом 03. Седан поступит в продажу уже в этом году. Бренд Lynk & Co был создан компаниями Geely Volvo в 2016-м. В конце 2017-го в Китае стартовали продажи «первенца» новой марки — кроссовера с индексом 01. В июне этого года на «поднебесный» рынок вышла вторая модель — компактный «паркетник» Lynk & Co 02. А скоро клиентам предложат еще и седан: как не сложно догадаться, третья модель обозначается как Lynk & Co 03. Предсерийную «четырехдверку» показали год назад, теперь же появились изображения товарной версии.

Серийный Lynk & Co 03 в целом сохранил дизайн прототипа, другими стали лишь бамперы. Впрочем, не исключено, что на картинках показана какая-нибудь топовая версия «под спорт», а у базовой модели бамперы будут такими же, как у прошлогоднего образца. Как и кроссоверы 01 и 02, седан построен на платформе CMA. Кстати, та же «тележка» лежит и в основе «паркетника» Volvo XC40 (Geely владеет шведской компанией). По предварительным данным, длина конвейерного Lynk & Co 03 равна 4 639 мм, ширина — 1 840 мм, высота — 1 460 мм, размер колесной базы составляет 2 730 мм.

Моторная гамма едина для всех машин Lynk & Co, в нее входят бензиновые двигатели Volvo семейства Drive-E: «турботройка» 1.5 мощностью 156 или 179 л.с. и «турбочетверка» 2.0 с отдачей в 190 л.с. Трансмиссии — шестиступенчатые «механика» или «автомат», семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Пока неизвестно, будет ли у седана полный привод. Позже у моделей 01, 02 и 03 еще должны появиться гибридные версии со 180-сильным мотором 1.5 и электродвигателем. Совокупная мощность установки — до 250 л.с.

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По материалам: www.kolesa.ru