Совместный седан Volvo и Geely: рассекречена серийная версия 

Появились дизайн-скетчи новой модели марки Lynk & Co — «четырехдверки» с индексом 03. Седан поступит в продажу уже в этом году. Бренд Lynk & Co был создан компаниями Geely Volvo в 2016-м. В конце 2017-го в Китае стартовали продажи «первенца» новой марки — кроссовера с индексом 01. В июне этого года на «поднебесный» рынок вышла вторая модель — компактный «паркетник» Lynk & Co 02. А скоро клиентам предложат еще и седан: как не сложно догадаться, третья модель обозначается как Lynk & Co 03. Предсерийную «четырехдверку» показали год назад, теперь же появились изображения товарной версии.