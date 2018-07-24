Глава FCA говорит о будущем Chrysler и Dodge

Бренды Chrysler Dodge отсутствовали на мероприятии FCA Capital Markets, что вызвало обеспокоенность в отношении будущего обеих компаний.

Во время интервью с Motor Trend исполнительный директор FCA North America Стив Беам сказал, что Chrysler и Dodge играют важную роль в будущем FCA, поскольку бренды, выпускающие легковые автомобили, отвечают за 20 процентов выручки компании в регионе NAFTA (Североамериканское соглашение о свободной торговле). Согласно заявлениям Беама, Dodge в перспективе будет сосредоточена на выпуске спортивных автомобилей. Несмотря на то, что компания далека от подобных моделей и большая часть её ассортимента — кроссоверы и минивэны, такие как Durango, Journey и Grand Caravan, через некоторое время они могут быть перепроектированы или полностью исчезнуть с линейки бренда. Беам подтверждает, что Journey и Grand Caravan будут предлагаться в следующем году, тогда как Durango получит специальную версию SRT, которая является «одним впечатляющим автомобилем». Что касается Viper, у модели, скорее всего, нет будущего и она не входит в пятилетний план компании.

Ситуация в Chrysler немного неоднозначная. Глава FCA считает, что модель 300 не вписывается в будущее корпорации, но по-прежнему будет предлагаться в 2019 году. Напоминаем, предыдущий пятилетний план FCA включал два новых кроссовера для Chrysler, в том числе один, основанный на Pacifica. Его судьба до сих пор остается неопределенной и Беам заявляет: «Это не в будущих планах, о которых говорил г-н Маркионне, поэтому я не могу более подробно рассказать об этом».