Ещё
Глава FCA говорит о будущем Chrysler и Dodge
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глава FCA говорит о будущем Chrysler и Dodge 

Auto.Today 6 часов назад
Фото: Auto.Today
Бренды Chrysler и Dodge отсутствовали на мероприятии FCA Capital Markets, что вызвало обеспокоенность в отношении будущего обеих компаний.
Во время интервью с Motor Trend исполнительный директор FCA North America Стив Беам сказал, что Chrysler и Dodge играют важную роль в будущем FCA, поскольку бренды, выпускающие легковые автомобили, отвечают за 20 процентов выручки компании в регионе NAFTA (Североамериканское соглашение о свободной торговле). Согласно заявлениям Беама, Dodge в перспективе будет сосредоточена на выпуске спортивных автомобилей. Несмотря на то, что компания далека от подобных моделей и большая часть её ассортимента — кроссоверы и минивэны, такие как Durango, Journey и Grand Caravan, через некоторое время они могут быть перепроектированы или полностью исчезнуть с линейки бренда. Беам подтверждает, что Journey и Grand Caravan будут предлагаться в следующем году, тогда как Durango получит специальную версию SRT, которая является «одним впечатляющим автомобилем». Что касается Viper, у модели, скорее всего, нет будущего и она не входит в пятилетний план компании.
Ситуация в Chrysler немного неоднозначная. Глава FCA считает, что модель 300 не вписывается в будущее корпорации, но по-прежнему будет предлагаться в 2019 году. Напоминаем, предыдущий пятилетний план FCA включал два новых кроссовера для Chrysler, в том числе один, основанный на Pacifica. Его судьба до сих пор остается неопределенной и Беам заявляет: «Это не в будущих планах, о которых говорил г-н Маркионне, поэтому я не могу более подробно рассказать об этом».
Auto.Today: последние новости
Чем отличается вариатор от автомата и робота: какие КПП лучше, плюсы и минусы, описание, видео Роторный двигатель: принцип работы, устройство, недостатки и преимущества, видео Новая Toyota Supra будет предлагаться с четырехцилиндровым двигателем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян хотят отбирать автомобили675
«Гелендваген» Тимати выставили на продажу1
Tucson обновился для российского рынка
Разводка за сплошную: как водитель не дал себя обмануть2
Дорожные камеры проконтролируют полисы ОСАГО1
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение