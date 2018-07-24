Всеволожский завод Ford Sollers уходит в простой сразу после каникул

Сотрудники предприятия , расположенного в Ленинградской области, из-за простоя недополучат треть заработка.

Объём выпуска легковых автомобилей в РФ, по данным Росстата, растёт с начала года. Однако не все автопроизводители стремятся продолжать тенденцию. Так, автозавод Ford Sollers во Всеволожске уйдёт в простой на три недели (с 30 июля по 19 августа 2018 года) сразу после трёхнедельного корпоративного отпуска (с 9 по 29 июля). Предприятие возобновит работу только 20 августа.

О простое сообщает Артем Яшенков , представитель первичной профсоюзной организации Ford, действующей на территории завода. По его словам, руководство компании объяснило введение режима спадом производства и продаж. Напомним, на предприятии во Всеволожске выпускают Ford Focus и Mondeo, причём Focus является объёмообразующей моделью для этой площадки Ford Sollers.

По информации агентства «Auto-Dealer-СПб», на которую ссылается «Коммерсант», во Всеволожске в течение 2013 года было выпущено около 70 тыс. легковых автомобилей, в 2014-ом с конвейеров сошло примерно 30 тыс. единиц, в 2015-ом — 15 тыс. шт., в 2016-ом — 17 тыс. шт., в 2017-ом — 20 тыс. шт.

Если говорить о продажах Ford в России, то в течение 2016-го и 2017 года они выросли на 10% (до 42 528 экземпляров) и на 18% (до 50 360 единиц) соответственно. За первое полугодие 2018-го количество купленных машин увеличилось на 17%. Хотя, отметим, в июне действительно был отмечен спад продаж автомобилей марки: на 6%.

В течение первой половины текущего года продажи Ford Mondeo сократились на 11,9% по сравнению с показателем января-июня 2017-го и составили 1 202 машины. Однако число купленных экземпляров «объёмообразующей модели» Focus выросло на 18,4% до 7 654 шт. Focus остаётся самой популярной моделью бренда на нашем рынке. Однако «на пятки ему наступает» Kuga: этот кроссовер выпускают в Татарстане, за первое полугодие было продано 7 120 машин, что на 32,7% больше по сравнению с АППГ.

По словам гендиректора «Auto-Dealer-СПб», для Ford всеволожский завод существует по остаточному принципу. По его мнению, предприятие выпускает то, что востребовано в меньшей доле, чем планировало руководство, поэтому они приняли решение о простое, чтобы «не давать нагрузку на дилеров и склады».

На фото: Ford Focus

Ранее «Колёса» сообщали о том, что Ford обновил Mondeo для России: у седана перепрошили «мозги». В частности, теперь «дальнобойность» фар дальнего света увеличена на 25%, то есть в тёмное время суток водитель видит на 30 метров дальше. Дизайн автомобиля остался прежним, также как и цены.

По материалам: www.kolesa.ru