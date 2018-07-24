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Российский завод Renault начнет выпуск нового кроссовера
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Российский завод Renault начнет выпуск нового кроссовера 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
В преддверии старта производства кроссовера С-сегмента столичное предприятие уходит на плановые каникулы, которые продлятся с 30 июля по 26 августа.
Во время остановки конвейера на заводе будут внедрены новые технологии, необходимые для сборки модели SUV. В частности, в цехе окраски заменят нескольких роботов, уточнили в пресс-службе Renault.
О будущем кроссовере известно, что он получит купеобразный кузов в стиле BMW X6 — подтверждением того служат шпионские фотографии, сделанные во время дорожных испытаний прототипа. Кроме того, новинку оснастили оптикой, как у последнего Koleos, массивной решеткой радиатора и большими воздухозаборниками.
Ранее "Авторамблер" сообщал, что новый SUV разделит платформу с Duster и Kaptur. В компании подтвердили, что Россия станет первой страной, где наладят производство этого кроссовера. Позже география продаж расширится — новинку предложат в Бразилии, Китае, Южной Корее и в Европе.
Премьера модели состоится на Московском автосалоне в последних числах августа.
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