Российский завод Renault начнет выпуск нового кроссовера

В преддверии старта производства кроссовера С-сегмента столичное предприятие уходит на плановые каникулы, которые продлятся с 30 июля по 26 августа.

Во время остановки конвейера на заводе будут внедрены новые технологии, необходимые для сборки модели SUV. В частности, в цехе окраски заменят нескольких роботов, уточнили в пресс-службе Renault

О будущем кроссовере известно, что он получит купеобразный кузов в стиле BMW X6 — подтверждением того служат шпионские фотографии, сделанные во время дорожных испытаний прототипа. Кроме того, новинку оснастили оптикой, как у последнего Koleos, массивной решеткой радиатора и большими воздухозаборниками.

Ранее "Авторамблер" сообщал, что новый SUV разделит платформу с Duster и Kaptur. В компании подтвердили, что Россия станет первой страной, где наладят производство этого кроссовера. Позже география продаж расширится — новинку предложат в Бразилии, Китае, Южной Корее и в Европе.

Премьера модели состоится на Московском автосалоне в последних числах августа.