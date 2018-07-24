Нижегородские Skoda Octavia отправились покорять Европу 

Чешский лифтбек Skoda Octavia российского производства начали поставлять на европейский рынок. Об этом сообщает «Российская Газета».
До конца текущего года Volkswagen Group Rus экспортирует примерно 10 тысяч автомобилей этой модели. С нижегородского завода «Группы ГАЗ» легковушки поставляются в Чехию, и уже оттуда поступают на рынки других европейских стран. Отечественные Skoda Octavia для европейских рынков отвечают экологическим требованиям Евро-6. Машины, предназначенные для нашей страны, снабжаются в основном моторами Евро-5 калужской сборки. В России за минувшие полгода модель разошлась тиражом в 11 938 экземпляров, что позволило ей войти в топ-20 бестселлеров рынка.
По словам директора по внешним и внутренним коммуникациям представительства Volkswagen Group Натальи Костюкович, калужские моторы 1,6 MPI также идут за границу — в гораздо больших объёмах. Планируемый объём поставок моторов — 40 тыс. единиц в год. Такие силовые агрегаты ставятся на автомобили, предназначенные для стран с низкими экологическими нормами.
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