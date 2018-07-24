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Нижегородские Skoda Octavia отправились покорять Европу
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Нижегородские Skoda Octavia отправились покорять Европу 

Quto.ru 5 часов назад
Фото: Quto.ru
Чешский лифтбек Skoda Octavia российского производства начали поставлять на европейский рынок. Об этом сообщает «Российская Газета».
До конца текущего года Volkswagen Group Rus экспортирует примерно 10 тысяч автомобилей этой модели. С нижегородского завода «Группы ГАЗ» легковушки поставляются в Чехию, и уже оттуда поступают на рынки других европейских стран. Отечественные Skoda Octavia для европейских рынков отвечают экологическим требованиям Евро-6. Машины, предназначенные для нашей страны, снабжаются в основном моторами Евро-5 калужской сборки. В России за минувшие полгода модель разошлась тиражом в 11 938 экземпляров, что позволило ей войти в топ-20 бестселлеров рынка.
По словам директора по внешним и внутренним коммуникациям представительства Volkswagen Group Натальи Костюкович, калужские моторы 1,6 MPI также идут за границу — в гораздо больших объёмах. Планируемый объём поставок моторов — 40 тыс. единиц в год. Такие силовые агрегаты ставятся на автомобили, предназначенные для стран с низкими экологическими нормами.
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