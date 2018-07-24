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Top Gear ТОП-3: экологичные автомобили, которым не повезло
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Top Gear ТОП-3: экологичные автомобили, которым не повезло 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Создатели британской передачи «Top Gear» посвятили очередной выпуск автомобилям, которые позиционировались как экологичные, но в производство так и не поступили.
В 2012 году компания Fisker Automotive презентовала гибридную версию Fisker Karma, класса премиум, который преодолевал без подзаряда 51 км.
Его стоимость стартовала от 102 тысяч долларов, и всего было продано 1,8 тысяч экземпляров гибрида.
В ноябре 2012 года изготовитель аккумуляторных батарей A123 Systems, стал банкротом, а спустя год и Fisker тоже объявила о своей финансовой несостоятельности.
Позже компанию купили китайцы и в 2016 году гибридные авто стали выходить под именем Karma Revero.
В 1994 году компания Volkswagen разработала дизельный «атмосферник», который работал в паре с полуавтоматом. Но мощность Volkswagen Golf Ecomatic достигала всего 64 л.с., двигатель был излишне шумным, а при отпуске педали газа или остановке свыше 5 секунд, мотор вовсе отключался.
К плюсам Ecomatic относился небольшой расход топлива (5,5 л), а также 20-процентное снижение вредных выбросов. Спустя год инженеры компании разработали более совершенный дизельный агрегат, и модификация Golf Ecomatic ушла в небытие.
Гиперкомпактный RIVA G-Wiz британцы позиционировали как флагмана экологии и электрификации, но его запас хода составлял всего 80 км, а система безопасности сводилась к нулю.
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