Top Gear ТОП-3: экологичные автомобили, которым не повезло

Создатели британской передачи «Top Gear» посвятили очередной выпуск автомобилям, которые позиционировались как экологичные, но в производство так и не поступили.

В 2012 году компания Fisker Automotive презентовала гибридную версию Fisker Karma, класса премиум, который преодолевал без подзаряда 51 км.

Его стоимость стартовала от 102 тысяч долларов, и всего было продано 1,8 тысяч экземпляров гибрида.

В ноябре 2012 года изготовитель аккумуляторных батарей A123 Systems, стал банкротом, а спустя год и Fisker тоже объявила о своей финансовой несостоятельности.

Позже компанию купили китайцы и в 2016 году гибридные авто стали выходить под именем Karma Revero.

В 1994 году компания Volkswagen разработала дизельный «атмосферник», который работал в паре с полуавтоматом. Но мощность Volkswagen Golf Ecomatic достигала всего 64 л.с., двигатель был излишне шумным, а при отпуске педали газа или остановке свыше 5 секунд, мотор вовсе отключался.

К плюсам Ecomatic относился небольшой расход топлива (5,5 л), а также 20-процентное снижение вредных выбросов. Спустя год инженеры компании разработали более совершенный дизельный агрегат, и модификация Golf Ecomatic ушла в небытие.

Гиперкомпактный RIVA G-Wiz британцы позиционировали как флагмана экологии и электрификации, но его запас хода составлял всего 80 км, а система безопасности сводилась к нулю.