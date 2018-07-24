Во что превращается Mitsubishi Mirage

Mitsubishi Mirage трансформируется в кроссовер на базе Nissan Juke

Несмотря на бьющую все рекорды популярность класса SUV, японский прозводитель Mitsubishi продолжает продавать компактный городской автомобильчик Mirage на многих рынках по всему миру. Модель находится в серии с 2012 года и, очевидно, давно требует замены. Как сообщает японское издание Response, сменщик Mirage подоспеет к концу 2018 года, но это будет совершенно иной автомобиль, который вырастет в размерах и примкнет к рядам компактных кроссоверов.

В случае, если доклад японцев окажется правдой, новый Mirage расположится в линейке компании ниже кроссовера Eclipse Cross, соперничая с такими моделями как Hyundai Kona и Peugeot 2008 . В основу грядущего кросса ляжет платформа второго поколения Nissan Juke и Renault Captur, все три модели будут очень близки в техническом плане, но также получат и ряд фирменных отличий, поскольку, по факту, они также будут являться конкурентами друг для друга.

Под капотом следующей генерации Mitsubishi Mirage окажется скромный 0.9-литровый бензиновый мотор мощностью 94 лошадиные силы, также ожидается и 1.5-литровый 4-цилиндровый турбодизель, поскольку компания пока не намерена отказываться от агрегатов на "тяжелом топливе". А исходя из того, что автомобиль прослужит большую половину следующего десятилетия, можно ожидать и некоей электрификации, но пока об этом ничего не известно.

Что касается прообраза Mirage — Nissan Juke в новом кузове — то слухи об этом кроссовере не смолкают уже несколько лет, но производитель по-прежнему продает старенькое первое поколение, которое, правда, все еще способно привлекать покупателей экстравагантным внешним видом.