«КамАЗ» увеличил продажи грузовиков в России за 6 месяцев на 6,4%

Группа «КамАЗ» реализовала по итогам работы за шесть месяцев 2018 года 13,8 тыс. грузовых автомобилей на российском рынке, что превышает аналогичный показатель 2017 года на 6,4%, сообщил автопроизводитель.

Компания отмечает большой спрос на грузовики нового поколения «КамАЗ» Neo — продано почти 3 тыс. седельных тягачей, что почти в два раза выше показателя прошлого года.

Продажи прицепной техники за первое полугодие составила 1,9 тыс. единиц, что на 26% выше аналогичного показателя прошлого года.

Ранее сообщалось, что компания рассчитывает продать в 2018 году 43,1 тыс. автомобилей, из них 37 тыс. штук на российском рынке. Завод рассчитывает на чистую прибыль по итогам 2018 года в 1,59 млрд руб. и выручку на уровне 171,3 млрд руб.