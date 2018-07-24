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Lexus вывел на тесты «заряженный» RC F GT
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Lexus вывел на тесты «заряженный» RC F GT 

Car.ru 15 часов назад
Фото: Car.ru
Прототип высокопроизводительного купе RC F GT компания Lexus показала еще три года назад, и теперь вывела облегченную гоночную версию на тесты.
Модель во время испытаний застали фотошпионы и отмечают, что будущая новинка плотно скрыта под камуфляжной пленкой.
Однако специалисты смогли разглядеть некоторые особенности гоночного купе. В частности углеродные панели кузова, крышу и боковые панели.
Также эксперты увидели, несмотря на маскировку, иные бамперы и головную оптику, что говорит об использовании платформы рестайлингового Lеxus GT.
В силовые характеристики Lexus RC F GT вошел 5,0-литровый мотор V8 силой в 467 «лошадей» и 8-скоростной АКПП.
Наряду с этим, производитель намерен пересмотреть подвеску, тормоза и выхлоп.
За счет снижения веса, «заряженный» RC F GT сможет достигать заветной «сотни» уже через 4,4 секунды.
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