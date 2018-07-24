Lexus вывел на тесты «заряженный» RC F GT

Прототип высокопроизводительного купе RC F GT компания Lexus показала еще три года назад, и теперь вывела облегченную гоночную версию на тесты.

Модель во время испытаний застали фотошпионы и отмечают, что будущая новинка плотно скрыта под камуфляжной пленкой.

Однако специалисты смогли разглядеть некоторые особенности гоночного купе. В частности углеродные панели кузова, крышу и боковые панели.

Также эксперты увидели, несмотря на маскировку, иные бамперы и головную оптику, что говорит об использовании платформы рестайлингового Lеxus GT.

В силовые характеристики Lexus RC F GT вошел 5,0-литровый мотор V8 силой в 467 «лошадей» и 8-скоростной АКПП.

Наряду с этим, производитель намерен пересмотреть подвеску, тормоза и выхлоп.

За счет снижения веса, «заряженный» RC F GT сможет достигать заветной «сотни» уже через 4,4 секунды.