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Суперуниверсал RS6 получит двигатель от Lamborghini Urus
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Суперуниверсал RS6 получит двигатель от Lamborghini Urus 

Motor.ru 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Суперуниверсал Audi RS6 нового поколения будет легче и мощнее предшественника. По данным издания Autocar, модель получит тот же агрегат, что устанавливается на Porsche Panamera Turbo и Lamborghini Urus, отдача которого составит около 605 лошадиных сил. Сейчас столько выдает RS6 в модификации Performance.
Новый Audi RS6 построят на модульной платформе MLB Evo. Это позволит на 80 килограммов снизить массу машины, а также улучшить динамические характеристики. Предположительно, универсал, который дебютирует в следующем году, окажется на 0,1 секунды быстрее текущего RS6 Avant Performance (3,7 секунды до «сотни»), а его максимальная скорость составит 310 километров в час.
Под капотом Audi RS6 нового поколения установят 4,0-литровый твин-турбо двигатель V8 мощностью около 605 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Сочетаться агрегат будет с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода quattro на основе дифференциала Torsen.
Самая мощная Audi RS6, получившая названием Nogaro Edition, построена в сотрудничестве с ателье ABT Sportsline. Тираж модели составит 150 экземпляров. Универсал оснащен двигателем 4.0 V8, отдача которого доведена до 705 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента. Максимальная скорость Audi RS6 Nogaro составляет 320 километров в час.
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