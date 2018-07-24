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Американцы развлекаются: Мега-Раптор пожрал «приус» и «бэху»
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Американцы развлекаются: Мега-Раптор пожрал «приус» и «бэху» 

Quto.ru 4 часа назад
Фото: Quto.ru
Знакомы с таким чудесным внедорожником как Ford F-350? Это мощный пикап из серии Ford Super Duty, способный запустить неконтролируемый процесс слюноотделения у любого любителя больших вездеходов.
Ребятам из американской компании Defco Trucks показалось, что совершенству нет предела, поэтому они доработали Ford F-350 и превратили его в настоящее доисторическое чудовище под названием Mega Raptor. Только колеса у этого авто диаметром почти в 120 сантиметров — по сравнению с ним уже человек выглядит вымирающим видом.
К сожалению, на сайте компании не указано, какой двигатель используется в авто. Но Ford F-350 комплектуется мотором в 6,7 литра и мощностью в 450 лошадиных сил.
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