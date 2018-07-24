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Российские «Шкоды» поехали на экспорт в Европу
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Российские «Шкоды» поехали на экспорт в Европу 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Компания Skoda расшила программу экспорта автомобилей, которые выпускаются в России. Вскоре европейские покупатели будут ездить на «Октавиях», собранных в Нижнем Новгороде. При этом экспортные машины слегка отличаются от «наших».
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