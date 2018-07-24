Седан Suzuki Ciaz-2019 обзаведётся новым мотором

Компания Maruti Suzuki опубликовала видеоролик, в котором засветилась рестайлинговая «четырехдверка», предназначенная для индийского рынка.

Седан Suzuki C-класса выпускают с 2014-го, в его основе лежит платформа от кроссовера SX4 второго поколения. В прошлом году дебютировала обновлённая «четырехдверка», предназначенная для Китая, — на этом рынке модель зовётся Alivio. Второй страной, где появится посвежевший седан, станет Индия, там он известен под именем Ciaz. При этом «их» рестайлинговая машина внешне отличается от китайской версии. Видео, в котором мелькает модернизированный Ciaz, в Сеть выложила компания Maruti Suzuki, индийская «дочка» Сузуки. Отметим, в этой стране Ciaz считается «премиальной» моделью, его продают через отдельную дилерскую сеть Nexa. В таких салонах также выставлены миникроссовер Ignis, «паркетник» S-Cross (в России — SX4) и хэтчбек Baleno.

Как и Alivio, Maruti Suzuki Ciaz тоже получил новую решетку радиатора, однако, в отличие от китайской версии, у «индийца» решетка не продолжается до нижней кромки бампера. Также Ciaz обзавелся модернизированными фарами — в них появились светодиодные полоски дневных ходовых огней. Предполагается, что салон седана почти не изменился: добавлены новые материалы отделки да пересмотрена «приборка». У Suzuki Alivio интерьер тоже прежний, появилась лишь новая мультимедиа-система.

По данным индийских СМИ, Maruti Suzuki Ciaz предложат с новой бензиновой «четверкой» K15B 1.5 (105 л.с., 138 Нм) — она придет на смену мотору 1.4 (92 л.с., 130 Нм). Коробки, вероятно, будут прежние — пятиступенчатая «механика» или четырехступенчатый «автомат». Также в линейке Ciaz предположительно останется турбодизель Fiat 1.3 мощностью 90 л.с., он сочетается с 5КВП. Китайский Alivio после рестайлинга сохранил «атмосферник» 1.6 (122 л.с.), работающий в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом».

В Индии старт продаж обновленного седана намечен на вторую половину августа. Цена пока неизвестна. Дореформенный Ciaz стоит от 783 000 рупий, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 720 000 рублей по актуальному курсу.

Позже посвежевшая «четырехдверка» доберется до Таиланда, ЮАР и некоторых стран Латинской Америки. Вероятно, на остальных рынках модель обновится так же, как в Индии.

Кстати, в России тоже собирались продавать седан Suzuki: у нас он должен был появиться в 2016-м под именем Alivio. Однако на российский рынок «четырехдверка» так и не вышла, о планах поставлять модель в РФ в компании больше не сообщали.

По материалам: www.kolesa.ru