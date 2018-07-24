Все подробности о новом Hyundai Santa Fe для России

Четвёртая генерация Hyundai Santa Fe готовится выйти на российский рынок. Было известно, что локальная премьера состоится на автосалоне в Москве в конце августа, а вот какую «начинку» подготовили для нашей спецификации модели — нет. Теперь это не тайна.

Моторная гамма новинки будет представлена 2.4-литровыми «четвёрками» G4KJ-5 и G4KE-5. Первая, с непосредственным впрыском, развивает 188 л.с. и 241 Нм крутящего момента и будет предложена с 6-скоростным «автоматом».

Несмотря на непривычный дизайн, автомобиль многим пришёлся по вкусу — в первый день было собрано более 8 000 заказов на новинку

Для второго двигателя мощностью 171 л.с. (момент равен 225 Нм) с системой многоточечного впрыска, кроме АКП будет доступна 6-ступенчатая механическая коробка передач. Более производительный вариант требует заправки бензином с октановым числом не ниже 95-ти, другой может «питаться» 92-ым.

В арсенале Santa Fe останется 200-сильный «дизель» объёмом 2.2 литра. Если на актуальной, третьей генерации он доступен только в паре с 6-скоростным «автоматом», то четвёртое поколение принесёт важные изменения. В Одобрении типа транспортного средства заявлено, что дизельный двигатель может агрегатироваться 6-ступенчатой КВП или новым 8-диапазонным «автоматом», который, кстати, мы увидим и на обновлённом Hyundai Tucson

Версии

2.4 литра, 171 л.с., МТ 2.4 литра, 171 л.с., АТ 2.4 литра, 188 л.с., АТ 2.2 литра, 200 л.с., МТ 2.2 литра, 200 л.с., АТ 4х2, 5 мест

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4х2, 7 мест

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4х4, 5 мест

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4х4, 7 мест

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Напомним, что сейчас Хёндэ продаёт в России только 5-местные варианты кроссовера. С приходом четвёртой генерации, у которой длина колёсной базы выросла на 65 мм, на рынок могут выйти «семейные» версии — с салоном на 7 человек. По крайней мере, такие заявлены в документах на автомобиль. Что в таком случае корейцы сделают с Grand Santa Fe, пока остаётся вопросом. Возможно, модель уберут с рынка, а нишу самого большого SUV марки займёт перспективный Hyundai Palisade.

В первой половине 2018 года в России было продано 3 319 экземпляров Santa Fe, из которых 1 727 автомобилей (это более 52%) оснащены дизельным двигателем. Цена на версии с дизелем начинается от 2 209 000 рублей, самый доступный вариант кроссовера можно купить начиная от 1 964 000 рублей.

Смена поколений определённо сделает Santa Fe дороже, но чтобы нивелировать спрос, Хёндэ выведет на рынок моноприводные версии; сейчас, напомним, кроссовер предлагают исключительно с колёсной формулой 4х4.

Мировая премьера европейской версии нового Hyundai Santa Fe состоялась в марте в рамках автосалона в Женеве, российская премьера четвёртого поколения кроссовера запланирована на 29 августа, где, скорее всего, объявят о старте продаж и огласят прайс на новинку.

По материалам: www.kolesa.ru