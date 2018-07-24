Для юбилейного тура компания Lamborghini восстановила Espada и Islero

Как сообщили представители компании Lamborghini , две автомодели из музея автобренда прошли ряд восстановительных процедур для последующего участия в юбилейном заезде посвященному пятидесятилетию обеих автомоделей.

Собственное подразделение Lamborghini Polo Storico, которое специализируется исключительно на моделях прошлых лет, провело реставрационные работы над автомоделями Espada и Islero.

Раритетные автомобили совершат пробег 7-10 сентября этого года. Финишируют участники на территории завода Lamborghini, что в Сант-Агата Болоньезе.

Про Espada известно, что она стала первой «четырех дверкой» в линейке Lamborghini.

Силовой оснащение автомодели было реализовано четырехлитровым мотором на 245 л.с. и АКПП.

Кроме технических характеристик по части скоростного режима (около 250 км/ч максимально), автомодель Islero примечательны еще тем, что таких машин было выпущено всего 225 экземпляров. Из которых 155 Islero, а 70 Islero S.