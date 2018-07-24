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Для юбилейного тура компания Lamborghini восстановила Espada и Islero
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Для юбилейного тура компания Lamborghini восстановила Espada и Islero 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Как сообщили представители компании Lamborghini, две автомодели из музея автобренда прошли ряд восстановительных процедур для последующего участия в юбилейном заезде посвященному пятидесятилетию обеих автомоделей.
Собственное подразделение Lamborghini Polo Storico, которое специализируется исключительно на моделях прошлых лет, провело реставрационные работы над автомоделями Espada и Islero.
Раритетные автомобили совершат пробег 7-10 сентября этого года. Финишируют участники на территории завода Lamborghini, что в Сант-Агата Болоньезе.
Про Espada известно, что она стала первой «четырех дверкой» в линейке Lamborghini.
Силовой оснащение автомодели было реализовано четырехлитровым мотором на 245 л.с. и АКПП.
Кроме технических характеристик по части скоростного режима (около 250 км/ч максимально), автомодель Islero примечательны еще тем, что таких машин было выпущено всего 225 экземпляров. Из которых 155 Islero, а 70 Islero S.
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