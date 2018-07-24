Топовые версии Mercedes-AMG GT 4-door Coupé с V8 поступили в продажу

Немецкий производитель начал принимать заказы на самые мощные модификации четырехдверного купе.

Теперь можно заказать модель в топовых исполнениях Mercedes-AMG GT 63 4Matic+ и GT 63 S 4Matic+, которые оснащаются битурбированной V-образной «восьмеркой» M178 объемом 4,0 литра, отдача которой составляет 585 л.с. и 800 Нм, или 639 л.с. и 900 Нм, соответственно. В обоих случаях двигатель сочетается с автоматической коробкой AMG Speedshift MCT 9G и системой полного привода 4Matic+.

Список оборудования моделей включает: мультифункциональное рулевое колесо AMG Performance, спортивные кресла AMG с обивкой из кожи nappa, полностью цифровую приборку AMG Supersport, светодиодную головную оптику Multibeam, аудиосистему объемного звучания Burmester и атмосферную подсветку салона с гаммой из 64 цветов.

Кроме того, на протяжении первого года продаж модель GT 63 S 4Matic+ будет предлагаться в исполнении Edition 1 с особой отделкой интерьера, пакетом AMG Aerodynamics, включающим передний сплиттер большего размера, завихрители на переднем фартуке, продвинутый диффузор и фиксированный задний спойлер. Опознать спецверсию также можно по наклейкам на кузове и 21-дюймовым кованным колесам.

В салоне Edition 1 установлены сиденья AMG Performance с обивкой из кожи Exclusive nappa в комбинированной серо-черной гамме с желтой контрастной прострочкой, мультируль AMG Performance с обивкой из микрофибры Dinamica с желтой прострочкой, а также выполнена отделка матовым карбоном AMG.

Цены на все три версии Mercedes-AMG GT 63 не называются. В качестве конкурента можно рассмотреть 550-сильную модель Porsche Panamera Turbo, стоимость которой на российском рынке составляет от 10 173 000 рублей.

Напомним, премьера Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé состоялась в марте текущего года в рамках Женевского автосалона.

По материалам: www.kolesa.ru