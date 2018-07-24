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Honda Civic Type R установил пятый рекорд на гоночном треке
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Honda Civic Type R установил пятый рекорд на гоночном треке 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Пилот кузовного чемпионата WTCR Тьягу Монтейру за рулем «заряженного» хэтчбека Honda Civic Type R установил новый рекорд трассы «Эшторил» для серийных переднеприводных автомобилей. Португалец проехал круг за 2 минуты 1,84 секунды, улучшив результат машины предыдущего поколения — 2 минуты 4,08 секунды.
Заезд состоялся в рамках мероприятия Type R Challenge 2018, цель которого — показать лучшее время на пяти знаменитых европейских гоночных трассах. По словам Монтейру, новый Type R очень стабилен в поворотах, а по ощущениям хот-хэтч похож на настоящий гоночный автомобиль, на котором после трека все-таки можно поехать домой.
«Эшторил» стал пятым автодромом, на котором Honda Civic Type R установил рекорд. Ранее хэтчбек быстрее всех проехал «Сильверстоун», бельгийский трек «Спа-Франкоршам», а также французскую трассу «Маньи-Кур». В апреле прошлого года Civic Type R установил рекорд Нюрбургринга. Хот-хэтч проехал «Северную петлю» на семь секунд быстрее машины прошлого поколения — за 7 минут 43,8 секунды.
Под капотом «горячего» хэтчбека установлен двухлитровый турбомотор семейства VTEC Turbo. Отдача агрегата составляет 320 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. С места до «сотни» Civic Type R способен разгоняться за 5,7 секунды. Максимальная скорость — 272 километра в час.
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