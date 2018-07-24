Япония к 2050 году будет продавать только электрокары и гибриды

В Японии автопроизводители планируют к 2050 году отказаться от продукции с бензиновыми и дизельными двигателями. Вместо этого по всему миру будут продаваться электромобили и машины с гибридными установками. Об этом сказано в стратегии, утвержденной Министерством экономики , торговли и промышленности страны, передает агентство Kyodo.

Как отмечается, кабмин Японии к 2050 году хочет сократить выбросы вредных газов автомобилями на 80% по сравнению с показателями 2010 года. Для этого планируется добиться того, чтобы каждое продаваемое в мире авто из Страны восходящего солнца было либо электрокаром, либо гибридом, либо машиной с двигателем на топливных элементах.

Министерство экономики Японии указало, что в ближайшие десятилетия страна будет развивать передовые технологии создания двигателей и аккумуляторов. Тем самым она внесет свой вклад в реализацию климатического соглашения, подписанного в Париже.

«Долгосрочная цель, которую мы поставили перед собой, заключается в распространении электромобилей по всему миру и внесении вклада в задачу по ликвидации выбросов парниковых газов в глобальном масштабе», — отметил глава ведомства Хиросигэ Сэко.

Ранее сообщалось, что крупнейшая в стране автокорпорация Toyota Motor намерена к 2025 году полностью отказаться от выпуска автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. Такую же цель намерена реализовать японская компания Mazda , но к 2030-му.

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