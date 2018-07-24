Ещё
Япония к 2050 году будет продавать только электрокары и гибриды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Япония к 2050 году будет продавать только электрокары и гибриды 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Японии автопроизводители планируют к 2050 году отказаться от продукции с бензиновыми и дизельными двигателями. Вместо этого по всему миру будут продаваться электромобили и машины с гибридными установками. Об этом сказано в стратегии, утвержденной Министерством экономики, торговли и промышленности страны, передает агентство Kyodo.
Как отмечается, кабмин Японии к 2050 году хочет сократить выбросы вредных газов автомобилями на 80% по сравнению с показателями 2010 года. Для этого планируется добиться того, чтобы каждое продаваемое в мире авто из Страны восходящего солнца было либо электрокаром, либо гибридом, либо машиной с двигателем на топливных элементах.
Министерство экономики Японии указало, что в ближайшие десятилетия страна будет развивать передовые технологии создания двигателей и аккумуляторов. Тем самым она внесет свой вклад в реализацию климатического соглашения, подписанного в Париже.
«Долгосрочная цель, которую мы поставили перед собой, заключается в распространении электромобилей по всему миру и внесении вклада в задачу по ликвидации выбросов парниковых газов в глобальном масштабе», — отметил глава ведомства Хиросигэ Сэко.
Ранее сообщалось, что крупнейшая в стране автокорпорация Toyota Motor намерена к 2025 году полностью отказаться от выпуска автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. Такую же цель намерена реализовать японская компания Mazda, но к 2030-му.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Сотни ретро-автомобилей проехались по улицам Москвы Ferrari запатентовала новый двигатель Как перчатки: владельцы премиальных авто меняют машины чаще
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян хотят отбирать автомобили675
«Гелендваген» Тимати выставили на продажу1
Tucson обновился для российского рынка
Разводка за сплошную: как водитель не дал себя обмануть2
Дорожные камеры проконтролируют полисы ОСАГО1
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение