Ещё
Новый Hyundai Santa Fe для России: первые подробности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Hyundai Santa Fe для России: первые подробности 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
В базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Hyundai Santa Fe нового поколения. Модель сертифицирована с тремя вариантами силовых установок, передним или полным приводом, а также с механической и автоматической коробкой передач.
Базовым двигателем для нового Santa Fe станет 2,4-литровый агрегат с многоточечным впрыском. Он развивает 171 лошадиную силу (225 Нм момента) и может работать на 92-м бензине. Его вариант с непосредственным впрыском выдает 188 лошадиных сил и 241 Нм крутящего момента. Бензин — не ниже АИ-95. Помимо этого, в гамме есть 200-сильный дизель 2.2 (440 Нм момента).
Младший бензиновый мотор может сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или «автоматом», старший — только с АКП. Дизелю также положена механическая коробка передач или восьмидиапазонный «автомат». Привод у кроссовера может быть передним или полным. В версии со 188-сильным мотором — только полным.
Hyundai Santa Fe текущего поколения доступен на российском рынке по цене от 1 964 000 рублей. Кроссовер оснащается бензиновым мотором 2.4 MPI или 2,2-литровым дизелем. Коробка — безальтернативный шестидиапазонный «автомат».
Motor.ru: последние новости
BMW X4 M: первая фотография Honda Civic Type R установил пятый рекорд на гоночном треке Ford сделал проекционный дисплей с покрытием от фотолинз
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян хотят отбирать автомобили675
«Гелендваген» Тимати выставили на продажу1
Tucson обновился для российского рынка
Разводка за сплошную: как водитель не дал себя обмануть2
Дорожные камеры проконтролируют полисы ОСАГО1
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение