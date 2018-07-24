Новый Hyundai Santa Fe для России: первые подробности

В базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Hyundai Santa Fe нового поколения. Модель сертифицирована с тремя вариантами силовых установок, передним или полным приводом, а также с механической и автоматической коробкой передач.

Базовым двигателем для нового Santa Fe станет 2,4-литровый агрегат с многоточечным впрыском. Он развивает 171 лошадиную силу (225 Нм момента) и может работать на 92-м бензине. Его вариант с непосредственным впрыском выдает 188 лошадиных сил и 241 Нм крутящего момента. Бензин — не ниже АИ-95. Помимо этого, в гамме есть 200-сильный дизель 2.2 (440 Нм момента).

Младший бензиновый мотор может сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или «автоматом», старший — только с АКП. Дизелю также положена механическая коробка передач или восьмидиапазонный «автомат». Привод у кроссовера может быть передним или полным. В версии со 188-сильным мотором — только полным.

Hyundai Santa Fe текущего поколения доступен на российском рынке по цене от 1 964 000 рублей. Кроссовер оснащается бензиновым мотором 2.4 MPI или 2,2-литровым дизелем. Коробка — безальтернативный шестидиапазонный «автомат».