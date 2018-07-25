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Новый Hyundai Santa Fe для России: технические подробности
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Новый Hyundai Santa Fe для России: технические подробности 

Вести.Ru 10 часов назад
Фото: Вести.Ru
Компания Hyundai готовится заменить текущий кроссовер Santa Fe автомобилем нового поколения. Новинка уже сертифицирована для российского рынка сразу с тремя двигателями.
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