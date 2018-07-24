Раскрыты все подробности про Hyundai Santa Fe для России

Уже совсем скоро на отечественный рынок выйдет очередная генерация автомобиля модели Hyundai Santa Fe. Дебютировать авто должно в рамках Московского автосалона в конце лета.

Под капотом рестайлингового автомобиля будет установлен мотор объёмом в 2.4 литра, который может развивать мощностью вплоть до 188 лошадиных сил. При этом, силовой агрегат будет работать в паре с коробкой передач на шесть ступеней автоматического типа. Альтернативой ему будет выступать двигатель с отдачей в 171 лошадиную силу, который будет работать с шестиступенчатой механической трансмиссией.

Для любителей тяжёлого топлива производитель предусмотрел модификацию с мотором объёмом в 2.2 литра и отдачей в две сотни лошадей. Он был доступен и в актуальной модификации, однако в рестайлинге предусмотрена работа мотора с другой коробкой передач. Речь идёт о восьмидиапазонной трансмиссии автоматического типа.

Напомним, что актуальная модификация автомобиля за первую половину текущего года разошлась по стране тиражом в 3 319 экземпляров. Большая часть машин оснащена дизельными моторами. Ценники на авто с тяжёлым топливом стартуют от 2 209 000 рублей.