Кроссовер Citroen C4 Cactus отличается от одноимённого хэтча не только внешне

В Сети появились фотографии салона рестайлинговой «пятидверки» Citroen , предназначенной для стран Южной Америки.

Европейскую версию обновленного C4 Cactus марка Citroen представила осенью 2017-го. Вместе с дизайном изменилось и позиционирование модели: если раньше «пятидверку» в Старом свете называли кроссовером, то после рестайлинга она превратилась в хэтчбек. В компании таким образом расчистили дорогу для компактного «паркетника» C3 Aircross. В мае этого года французы показали обновленный C4 Cactus, предназначенный для Южной Америки, — на этом континенте Кактус снова превратился в SUV. Европейские машины выпускают в Испании, а производство модели для южноамериканского рынка налажено в Бразилии.

Внешне от еврохэтча бразильский C4 Cactus отличается лишь наличием рейлингов на крыше и двухцветной окраской кузова. Салон же кроссовера переработали гораздо серьезнее. Снимки интерьера южноамериканского варианта опубликовало издание Quatro Rodas.

Так, C4 Cactus SUV получил иные переднюю панель и дефлекторы обдува. Тачскрин мультимедийной системы встроен в центральную консоль, тогда как у европейской версии — «парящий» планшет. Также кросс обзавелся цифровой «приборкой», «вписанной» под стандартный козырек, как у местной версии седана Citroen C4 . У «старосветского» обновленного хэтчбека тоже виртуальная «приборка», но она возвышается над панелью. Еще одно отличие — у Кактуса бразильской сборки стекла в задних дверях опускаются, а у европейского C4 Cactus их можно лишь слегка откинуть вбок.

В Бразилии «паркетник» предложат с «турбочетверкой» 1.6 THP мощностью 173 л.с. и «атмосферником» 1.6 FlexStart, работающем как на бензине, так и на этаноле (118 — 122 л.с.). Оба мотора сочетаются с шестиступенчатым «автоматом», для двухтопливного двигателя еще предусмотрена 5КВП. В Европе хэтчбек C4 Cactus представлен с бензиновой «турботройкой» 1.2 PureTech (130 л.с.), «атмосферником» 1.2 (75 или 82 л.с.) и его турбоверсией с отдачей в 110 л.с., четырехцилиндровым турбодизелем 1.6 BlueHDi (99 л.с.). Хэтч доступен с «механикой», «роботом» или «автоматом». Привод же у всех модификаций только передний (у дореформенного Кактуса тоже не было версии 4×4).

Напомним, у европейской «пятидверки» — новая подвеска с гидравлическими ограничителями хода (Progressive Hydraulic Cushions, PHC): в стандартные амортизаторы добавили пару гидравлических буферов, которые «гасят» удары во время ходов сжатия и отбоя. По предварительным данным, кроссу бразильской сборки такая подвеска не досталась. Зато в плане безопасности «паркетник» не уступает хэтчу: в список оборудования южноамериканского C4 Cactus вошли системы автоматического экстренного торможения, предотвращения столкновения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы.

Первым рынком для обновленного Кактуса станет, очевидно, Бразилия. Там продажи модели стартуют в ближайшее время. Позже кроссовер появится в Аргентине, Уругвае, Парагвае и Колумбии. В России не был представлен и дореформенный C4 Cactus, о планах Citroen вывести «пятидверку» на наш рынок пока не слышно.

Ранее стало известно о том, что на конвейер калужского завода «ПСМА Рус» может встать новая модель концерна PSA. Впрочем, скорее всего, это будет «каблучок» нового поколения.

По материалам: www.kolesa.ru