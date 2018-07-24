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Паркетник Citroen C4 Cactus будет отличаться от хэтча только внешне
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Паркетник Citroen C4 Cactus будет отличаться от хэтча только внешне 

Daily-Motor 14 часов назад
Фото: Daily-Motor
В сети недавно были опубликованы фотографии нового интерьера кроссовера Citroen C4 Cactus.
Напомним, что рестайлинговый вариант автомобиля впервые был показан около года назад. Тогда машина плавно перешла от паркетника к модификации хэтчбека. Автомобиль был предназначен для рынка Старого Света. А вот буквально несколько месяцев назад компания показала обновлённую модификацию для Южной Америки. В этом случае автомобиль был заключен в кузов кроссовера.
Внешние изменения новинки не слишком большие. Появились лишь рейлинги на крыше, а также оригинальный двухцветный окрас. А вот в интерьере изменений намного больше. Передняя панель была полностью модифицирована, по сравнению с хэтчем. Изменили свою форму и дефлекторы обдува. В центральной консоли теперь красуется встроенная система мультимедиа, а приборная доска стала цифровой.
Для Южной Америки авто будет оснащаться мотором на 1.6 литра с отдачей в 173 лошадиные силы, а также мотором с таким же объёмом, и отдачей от 118 и до 122 лошадиные силы, который сможет даже работать на этаноле.
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