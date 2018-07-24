Электрический тупик или какой электромобиль можно купить в России официально?

По данным агентства «Автостат» по итогам 2017 года, рост продаж новых авто на электротяге в России составил 30%, а с января по апрель 2018-го эта тенденция еще и усилилась — до 65%. При этом сами объемы реализации не впечатляют: 28 электрокаров за четыре месяца этого года против 17 в прошлом. Сказывается отсутствие льгот и субсидий для владельцев электромобилей со стороны государства, а также пока еще слабо развитая инфраструктура общественных зарядных станций. Если эти проблемы будут решаться, как, например, в странах Запада и в Китае, увеличение объема продаж экологически чистых авто не заставит себя долго ждать. А пока выбор электромобилей в автосалонах официальных дилеров крайне мал: Renault Twizy да BMW i3 . Первый можно назвать автомобилем с большой натяжкой, а второй очень дорог для своих компактных размеров, даже несмотря на премиальный статус марки. Но подробнее о них — чуть позже…

А как же пресловутая Tesla ? — спросите вы. Американский бренд, выпускающий дорогие электрические хэтчбеки и кроссоверы, в России до сих пор не представлен официально.

Tesla Model S. Фото: autowp.ru Импорт осуществляется «серыми» продавцами. То же касается и популярного японского электрохэтчбека Nissan Leaf, бьющего рекорды продаж в Европе, где за первое полугодие этого 2018-го было куплено более 18 тысяч таких машин второго поколения.

Nissan Leaf. Фото: autowp.ru Nissan все еще раздумывает о выводе «Листа» (англ. Leaf) на российский рынок. И это несмотря на то, что, по данным «Автостата», на Leaf приходится 15 из 28-и проданных в 2018 году в России новых электрокаров (завезенных через неофициальные каналы) и 310 из 332 подержанных электромобилей по итогам I квартала этого года. Фактически Nissan Leaf занимает около 90% всего российского рынка «бэушных» машин на электротяге.

Выход на рынок РФ корейского конкурента Leaf — хэтчбека Hyundai Ionic Electric — пока также на уровне слухов.

Hyundai Ionic Electric. Фото: autowp.ru В то же время электрический Ionic официально продается в Украине. А вот премиальный электрокроссовер Jaguar I-Pace в России точно появится.

Jaguar I-Pace. Фото: autowp.ru Пресс-служба английской марки сообщила, что «убийца Tesla Model X », как уже успели прозвать I-Pace автожурналисты, поступит в продажу осенью. Цены на первый электрический Jaguar обещают объявить этим летом.

Renault Twizy

Итак, несмотря на наличие в модельной гамме полноценных автомобилей с электроприводом (Zoe, Fluence Z. E.), французы из Renault потчуют россиян крохотным квадрициклом Twizy, представленным еще в 2012 году.

Renault Twizy. Фото: autowp.ru При длине чуть больше 2,3 метров у него двухместный кокпит тандемной компоновки (пассажир сидит за водителем), вместо кузова — пространственная трубчатая рама, а вместо дверей — подъемные бугели. Как вы понимаете, по умолчанию боковые стекла не предусмотрены, что делает Twizy чисто сезонным транспортом. Правда, боковое остекление доступно в качестве опции, но даже с ним вы вряд ли захотите ездить на таком квадрицикле в российскую зиму.

Renault Twizy. Фото: autowp.ru В движение Twizy приводится 11-сильным электромотором, который питается от литий-ионной аккумуляторной батареи емкостью 7 кВт·ч. Она, в свою очередь, заряжается от обычной бытовой розетки за 3,5 часа и обеспечивает пробег в районе 100 километров в идеальных условиях и 50-80 км — в реальных. Увеличить запас хода помогает система рекуперации энергии при торможении. Максимальная скорость французского квадрицикла — 80 километров в час.

Renault Twizy. Фото: autowp.ru Вилка цен — от 949 тысяч рублей до одного миллиона 89 тысяч рублей. Не удивительно, что за 2017 год российских владельцев нашли лишь три Renault Twizy.

BMW i3 i3 — хоть и компактный, но полноценный автомобиль с четырьмя «взрослыми» местами в салоне. При этом выглядит «баварец» не менее стильно, нежели Renault Twizy.

BMW i3. Фото: autowp.ru Уровень динамики и комфорта немецкого хэтчбека соответствует премиум-бренду BMW. Но и цена тоже не отстает — три миллиона 750 тысяч рублей за машинку длиной четыре метра.

BMW i3. Фото: autowp.ru BMW i3 выпускается с 2013 года и уже успел пережить небольшое обновление. Автомобиль интересен не только электрической сущностью и необычным дизайном, но и конструкцией. У него клееный углепластиковый кузов, установленный на алюминиевой раме. Электромотор мощностью 169 л. с. смонтирован на задней оси (привод — на задние колеса через одноступенчатый редуктор).

BMW i3. Фото: autowp.ru Источник энергии — литий-ионная батарея емкостью 33,2 кВт·ч. А самое интересно, что в Россию поставляются только i3 с дополнительным бензиновым мотоциклетным моторчиком объемом 650 «кубиков» мощностью 38 л. с. Он работает в качестве генератора для подзарядки тяговой батареи, увеличивая запас хода до 330 километров и превращая электромобиль в последовательный гибрид.

Полная зарядка от домашней розетки занимает восемь часов, а с помощью специального зарядного устройства (предлагается в качестве опции) — 40 минут (на 80%). До 100 километров в час BMW i3 разгоняется за 8,1 секунды, максимальная скорость — 150 километров в час.

Диаз Абылкасов