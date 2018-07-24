Новый Audi RS6 Avant получит мотор от Lamborghini

Компания Audi существенно обновит «горячий» универсал RS6 к следующему поколению. По данным британского Autocar, автомобиль станет не только легче, но и существенно мощнее.

Под капот новинки установят тот же самый мотор, что сегодня ставят на Lamborghini Urus Porsche Panamera Turbo. Его мощность достигнет 605 л. с. — именно столько сегодня развивает самый хардкорный вариант модели — RS6 Avant Performance.

В основу модели ляжет платформа MLB Evo, которая позволит снизить массу на 80 кг и улучшить динамические характеристики. По предварительным данным, разгон до 100 км/ч удастся улучшить на 0,1 с по сравнению с RS6 Avant Performance, то есть до 3,6 с.

Новый RS6 Avant получит четырехлитровый твин-турбо V8 на 605 л. с. и 800 Нм крутящего момента. С ним будет спарен восьмиступенчатый «автомат», дополненный фирменной системой полного привода quattro.

Напомним, на данный момент самая мощная Audi RS6, получившая название Nogaro Edition, построена в сотрудничестве с ателье ABT Sportsline. Тираж модели составил 150 экземпляров.