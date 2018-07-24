Ещё
Новый Audi RS6 Avant получит мотор от Lamborghini
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Audi RS6 Avant получит мотор от Lamborghini 

Quto.ru 15 часов назад
Фото: Quto.ru
Компания Audi существенно обновит «горячий» универсал RS6 к следующему поколению. По данным британского Autocar, автомобиль станет не только легче, но и существенно мощнее.
Под капот новинки установят тот же самый мотор, что сегодня ставят на Lamborghini Urus и Porsche Panamera Turbo. Его мощность достигнет 605 л. с. — именно столько сегодня развивает самый хардкорный вариант модели — RS6 Avant Performance.
В основу модели ляжет платформа MLB Evo, которая позволит снизить массу на 80 кг и улучшить динамические характеристики. По предварительным данным, разгон до 100 км/ч удастся улучшить на 0,1 с по сравнению с RS6 Avant Performance, то есть до 3,6 с.
Новый RS6 Avant получит четырехлитровый твин-турбо V8 на 605 л. с. и 800 Нм крутящего момента. С ним будет спарен восьмиступенчатый «автомат», дополненный фирменной системой полного привода quattro.
Напомним, на данный момент самая мощная Audi RS6, получившая название Nogaro Edition, построена в сотрудничестве с ателье ABT Sportsline. Тираж модели составил 150 экземпляров.
Универсал оснащен двигателем 4,0 V8, отдача которого доведена до 705 л. с. и 880 Нм крутящего момента. Максимальная скорость Audi RS6 Nogaro составляет 320 км/ч. Читайте статью на QutoЧитайте также:Audi нашла нового президента в стане BMWУ BMW X2 обнаружились проблемы с безопасностьюМолниеносная реакция гонщиков спасла их от огня
Quto.ru: последние новости
Названы средние сроки владения легковушками в России Объявлены комплектации и цены обновлённого Jeep Cherokee В Россию придёт обновлённый доступный пикап
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
АЗС разливала воздух вместо бензина2
У россиян хотят отбирать автомобили686
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
«Гелендваген» Тимати выставили на продажу1
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства41
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:30
Красноярский «зомби» набросился на авто
ДТП
00:07
Пять жертв встречки
ДТП
00:36
Тимати подарил свой «Гелендваген» «Лехе из Челябинска»
Автоновости Шоу-бизнес
00:15
Уральские молодожены устроили стрельбу на свадьбе
ДТП
00:14
Жуткое ДТП в Москве: водитель снес четыре «Ягуара»
ДТП
00:34
Крымский мост парализовало крупное ДТП
ДТП
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
20:02
В России произошел резкий скачок цен на автомобили
Автоновости
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение