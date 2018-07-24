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Audi RS6 нового поколения получит 600-сильный двигатель
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Audi RS6 нового поколения получит 600-сильный двигатель 

Car.ru 14 часов назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Audi решил укомплектовать новую генерацию спортивного универсала Audi RS6 четырехлитровым 600-сильным двигателем V8 с двумя турбинами от Lamborghini Urus.
Новая модель будет лежать на платформе MLB второй генерации, и «похудеет» примерно на 80 кг. Плюс к этому, новый автомобиль будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полноприводной системой с дифференциалом Torsen.
Ускоряться новинка будет с места до первой сотни всего за 3,6 сек, а предельная отметка скорости составляет 310 км/час.
Предполагается, что новый универсал продемонстрируют на Франкфуртской автовыставке в сентябре будущего года. Выпуск нового автомобиль будет налажен на немецком предприятии в Неккарзульме.
Напомним, что стандартный вариант универсала A6 Avant новой генерации дебютировал этой весной. «Сарай»» наградили большим багажником объемом 565 литров, который увеличивается за счет сложенных задних сидений до 1680 литров. Модель разработан на базе MLB EVO и стал длиннее на 12 мм.
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