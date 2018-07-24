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Создатели первого ливанского суперкара выпустят конкурента Ferrari 488
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Создатели первого ливанского суперкара выпустят конкурента Ferrari 488 

Motor.ru 14 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания W Motors, разработавшая первый ливанский суперкар Lykan Hypersport, намерена представить модель «начального уровня», которая будет конкурировать и с Ferrari 488 Spider, и с Porsche 911 GT3. Об этом со ссылкой на главу марки Ральфа Деббаса, сообщает PistonHeads.
Спорткар, у которого пока нет названия, расположится на ступеньку ниже 811-сильного Fenyr Supersport. Последний оснащается 3,7-литровым твин-турбо «оппозитником» компании Ruf. Купе способно разгоняться до 96 километров в час за 2,7 секунды и стоит один миллион фунтов стерлингов (около 82 миллионов рублей по текущему курсе).
Цена «доступной» модели будет в пять раз меньше — около 200 тысяч фунтов стерлингов (16,5 миллиона рублей). Ее оснастят агрегатом Ruf, выдающим около 650 сил, а разработкой шасси займется давний партнер W Motors — Magna Steyr.
Помимо спорткара, в линейке W Motors появится «заряженный» кроссовер. По словам Деббаса, вседорожник, который запланирован на 2020 год, будет «более эксклюзивным и спортивным в плане материалов», чем Lamborghini Urus. У модели будет полностью карбоновый кузов и «интересная силовая установка». Речь, вероятно, идет о гибриде.
Первая модель W Motors — Lykan Hypersport — оснащался оппозитным двигателем 3.7, отдача которого составляет 791 лошадиную силу и 960 Нм крутящего момента. С места до первой «сотни» суперкар способен разгоняться за 2,8 секунды. Максимальная скорость — 395 километров в час.
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