Aston Martin начнет производство своего первого кроссовера в 2019 году

Компания Aston Martin сообщила, что запустит в производство свой первый кроссовер в конце следующего года. Сейчас компания строит новый завод в Сейнт-Атане, Южный Уэльс: на котором и будет собираться новая модель.

Завод будет включать три ангара, которые ранее принадлежали Министерству обороны Великобритании. Будущее предприятие, как передает Motor1, создаст 750 новых рабочих мест — причем 150 первых сотрудников уже были наняты.

Предполагается, что первый кроссовер Aston Martin получит официальное название Varekai. По предварительной информации, он выйдет в версиях с различными силовыми установками, в том числе с двигателями Mercedes-AMG V8 и V12 и с гибридной силовой установкой.