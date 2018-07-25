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Названа дата начала продаж в России нового BMW X5
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Названа дата начала продаж в России нового BMW X5 

Daily-Motor 10 часов назад
Фото: Daily-Motor
Российский офис компании BMW назвал официальную дату начала продаж в стране нового кроссовера X5. Автомобиль доберется до дилеров баварского автогиганта в РФ к 24 ноября 2018 года. Старт приема заказов на новый X5 в России уже дан.
В базовой комплектации, оснащенной 6-цилиндровым дизельным мотором на 249 лошадиных сил, стоимость кроссовера составит 4 миллиона 590 тысяч рублей.
Всего на российском авторынке покупателям будет предложено четыре версии этой модели: X5 xDrive30d, X5 xDrive40i, X5 xDrive50i, а также X5 M50d.
Во всех доступных версиях для нашей страны новый X5 будет комплектоваться 8-диапазонной автоматической трансмиссией Steptronic и системой интеллектуального полного привода xDrive.
Стоимость «топовой» комплектации новинки без учета дополнительных опций составит от 5 миллионов 590 тысяч рублей.
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