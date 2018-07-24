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Новый экспонат в «Гараже»: на крыше музея прошла презентация BMW X5
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Новый экспонат в «Гараже»: на крыше музея прошла презентация BMW X5 

Harper’s Bazaar 13 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
23 июля на крыше Музея современного искусства «Гараж» немецкий концерн представил обновленный BMW X5. Прокатиться на автомобиле получится только в ноябре, но гости презентации смогли оценить дизайн и увеличенный салон модели: теперь в нем есть система индивидуальной настройки дисплея и приборной панели. Внутри BMW X5 тоже изменился. Создатели добились большей динамичности благодаря новым двигателям, интегральному активному рулевому управлению и специальному внедорожному оснащению. В экстерьере выделяются увеличенные решетки радиатора и объемные светодиодные фонари сзади.
Удивляться неожиданному на первый взгляд сотрудничеству музея и автомобильного концерна не стоит. BMW Group Россия и «Гараж» уже год занимаются популяризацией культуры и искусства, вместе они запустили грантовую программу поддержки молодых художников в категории «Искусство и технологии». Первый победитель программы, Сергей Касич, был объявлен в апреле 2018 года. Кроме того, без BMW не обходятся и громкие премьеры музея. В честь открытия выставки Такаси Мураками «Будет ласковый дождь» в «Гараже» презентовали BMW 6 серии GT.
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