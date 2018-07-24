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Некоторые Lamborghini Aventador SV подлежат отзыву
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Некоторые Lamborghini Aventador SV подлежат отзыву 

Auto.Today 13 часов назад
Фото: Auto.Today
Согласно уведомлению, опубликованному Национальной администрацией безопасности дорожного движения, некоторые из болтов, примененные при сборке Lamborghini Aventador SV, могут со временем ослабиться и позволят отсоединить колеса. Поскольку такие дефекты несут за собой катастрофические последствия, особенно если это случится во время движения автомобиля, итальянская компания вынуждена изъять транспортные средства и провести ремонтные работы.
Указанная проблема, к счастью, охватывает минимальное количество моделей: всего восемь машин в Соединенных Штатах. К ним относятся купе и родстеры 2015 и 2016 года выпуска. Отмечается, Lamborghini Aventador SV по-прежнему остается самой мощной версией Aventador и по совместительству самым мощным серийным автомобилем корпорации. Под его капотом располагается 6,5-литровый атмосферный двигатель V12, обеспечивающий 740 лошадиных сил и 690 Нм крутящего момента. Это на 50 лошадиных сил больше, нежели у оригинального автомобиля и на 10 лошадиных сил больше, нежели у нового Aventador S.
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