Некоторые Lamborghini Aventador SV подлежат отзыву

Согласно уведомлению, опубликованному Национальной администрацией безопасности дорожного движения, некоторые из болтов, примененные при сборке Lamborghini Aventador SV, могут со временем ослабиться и позволят отсоединить колеса. Поскольку такие дефекты несут за собой катастрофические последствия, особенно если это случится во время движения автомобиля, итальянская компания вынуждена изъять транспортные средства и провести ремонтные работы.

Указанная проблема, к счастью, охватывает минимальное количество моделей: всего восемь машин в Соединенных Штатах. К ним относятся купе и родстеры 2015 и 2016 года выпуска. Отмечается, Lamborghini Aventador SV по-прежнему остается самой мощной версией Aventador и по совместительству самым мощным серийным автомобилем корпорации. Под его капотом располагается 6,5-литровый атмосферный двигатель V12, обеспечивающий 740 лошадиных сил и 690 Нм крутящего момента. Это на 50 лошадиных сил больше, нежели у оригинального автомобиля и на 10 лошадиных сил больше, нежели у нового Aventador S.