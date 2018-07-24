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Suzuki Ciaz-2019 получит новый мотор
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Suzuki Ciaz-2019 получит новый мотор 

Daily-Motor 12 часов назад
Фото: Daily-Motor
Производитель недавно опубликовал видеозапись, на котором была замечена новая версия автомобиля Suzuki Ciaz-2019.
Напомним, что модель производят уже четыре года. В прошлом году производитель представил обновлённую модификацию только для Поднебесной, а на этот раз рестайлинг был адаптирован для индийского рынка.
Авто получило обновлённую решётку радиатора, а также новую модификацию ходовых огней. Что же касается интерьера автомобиля, то пока никакой информации об этом нет, однако, ходят слухи, что производитель добавил новые отделочные материалы в салон, а также усовершенствовал приборную доску.
Если верить источнику, в Индии новинка будет доступна с полуторалитровым мотором на бензине с отдачей в 105 лошадиных сил, а также с дизельным мотором объёмом в 1.3 литра и отдачей в 90 лошадиных сил. В первом случае агрегат будет работать с коробкой автомат на 4 ступени или с механикой на 5 ступеней. Во втором случае — с коробкой автомат на 6 ступеней или с механикой на 5 ступеней.
Продажи стартуют через три недели. Актуальная модификация стоит от 720 тысяч рублей, а цена новой версии пока держится в тайне.
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