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Новый Х5 от BMW представлен в России
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Новый Х5 от BMW представлен в России 

LiveCars.Ru 12 часов назад
Фото: LiveCars.Ru
BMW представила новый Х5 для узкого круга российских клиентов. Более широкая премьера запланирована на Московский автосалон, а в продаже у дилеров автомобиль появится 24 ноября 2018 года.
Модель получила увеличенные решетки радиатора, светодиодные задние фонари и сложные формы линии сгиба на боковой части кузова авто. В интерьере немного изменился дизайн приборной панели и центральной консоли, поменялось рулевое колесо, и уже в стандартном исполнении отделка салона выполнена в коже Vernasca с перфорацией особого дизайна.
В России будут доступны четыре варианты модели Х5 — xDrive30d, xDrive40i, xDrive50i и M50d. Причем версия xDrive30d уже доступна для покупателей по цене от 4,59 миллиона рублей.
Этот базовый вариант оснащается рядным 6-цилиндровым дизелем на 249 л.с. и 620 Нм крутящего момента. Версия xDrive40i также получила рядную шестерку, но бензиновую на 340 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Самым динамичным получился кроссовер xDrive50i, который оснащен бензиновым V8 на 462 л.с. и 650 Нм, что позволяет авто разгоняться до 100 км/час всего за 4,7 секунды. Последняя версия M50d имеет рядный 6-цилиндровый дизель с четырьмя турбокомпрессорами, способный выдать 400 л.с. и 760 Нм крутящего момента, но разгон до сотни несколько скромнее — 5,2 секунды.
Отметим, что все модификации оснащены 8-ступенчатой автоматической КПП и системой интеллектуального полного привода, а за дополнительную плату можно дозаказать блокировку дифференциала задней оси.
Также уже в базовой версии покупатели получат систему динамической регулировки жесткости амортизаторов, систему динамического контроля курсовой устойчивости DSC, систему помощи при старте авто, динамический круиз-контроль, сигнализацию аварийного сближения при парковке, а также систему BMW Live Cockpit Professional, позволяющую настроить приборную панель и дисплей под потребности водителя.
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