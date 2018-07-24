Новый BMW X5 поступит к российским дилерам в ноябре

Предпремьерный показ нового кроссовера BMW X5 состоялся накануне в Москве на крыше Музея современного искусства «Гараж».

Так, по информации российского представительства BMW новинка появится у российских дилеров в конце осени. В России автомобиль поступит в продажу 24 ноября 2018 года по цене от 4 590 000 рублей. С самого начала будут доступны четыре версии новинки — X5 xDrive30d, X5 xDrive40i, X5 xDrive50i, а также спортивная модель линейки M Performance — X5 M50d. Новое поколение BMW X5 отличается еще большей динамичностью и универсальностью благодаря новым двигателям и системам шасси. SAV получил новый восьмицилиндровый двигатель V8 в версии BMW X5 xDrive50i, а также — впервые для модели BMW X — пневмоподвеску передней и задней оси, интегральное активное рулевое управление и специальное внедорожное оснащение. Широкий набор современных систем помощи водителю, а также система индивидуальной настройки дисплея и приборной панели BMW Live Cockpit Professional, дебютирующая в этой модели, доступны уже в стандартной комплектации. Отличительными чертами дизайна BMW X5 стали большие решетки радиатора, объединенные в единый элемент, а также линии сгиба на боковой части автомобиля и объемные светодиодные фонари сзади. Кроме того, автомобиль стал длиннее и шире предшественника. Еще более внушительный и просторный, он создает впечатление надежности и уверенности на дороге.

Цены на новый BMW X5 2018

Модель

Цена, руб.

BMW X5 xDrive30d

4 590 000 BMW X5 xDrive40i

4 760 000 BMW X5 xDrive50i

5 440 000 BMW X5 M50d

5 590 000