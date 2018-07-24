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Новый BMW X5 поступит к российским дилерам в ноябре
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Новый BMW X5 поступит к российским дилерам в ноябре 

Южный автомобиль 12 часов назад
Фото: Южный автомобиль
Предпремьерный показ нового кроссовера BMW X5 состоялся накануне в Москве на крыше Музея современного искусства «Гараж».
Так, по информации российского представительства BMW новинка появится у российских дилеров в конце осени. В России автомобиль поступит в продажу 24 ноября 2018 года по цене от 4 590 000 рублей. С самого начала будут доступны четыре версии новинки — X5 xDrive30d, X5 xDrive40i, X5 xDrive50i, а также спортивная модель линейки M Performance — X5 M50d. Новое поколение BMW X5 отличается еще большей динамичностью и универсальностью благодаря новым двигателям и системам шасси. SAV получил новый восьмицилиндровый двигатель V8 в версии BMW X5 xDrive50i, а также — впервые для модели BMW X — пневмоподвеску передней и задней оси, интегральное активное рулевое управление и специальное внедорожное оснащение. Широкий набор современных систем помощи водителю, а также система индивидуальной настройки дисплея и приборной панели BMW Live Cockpit Professional, дебютирующая в этой модели, доступны уже в стандартной комплектации. Отличительными чертами дизайна BMW X5 стали большие решетки радиатора, объединенные в единый элемент, а также линии сгиба на боковой части автомобиля и объемные светодиодные фонари сзади. Кроме того, автомобиль стал длиннее и шире предшественника. Еще более внушительный и просторный, он создает впечатление надежности и уверенности на дороге.
Цены на новый BMW X5 2018
Модель
Цена, руб.
BMW X5 xDrive30d
4 590 000  BMW X5 xDrive40i
4 760 000  BMW X5 xDrive50i
5 440 000  BMW X5 M50d
5 590 000
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