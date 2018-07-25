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Компания Porsche улучшила кроссовер Macan
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Компания Porsche улучшила кроссовер Macan 

Motor.ru 7 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Porsche представила обновленный кроссовер Macan. Презентация автомобиля состоялась на специальном мероприятии в Шанхае.
«Макан» после рестайлинга от предшественника можно отличить по новым светодиодным фарам головного света и фонарям с «трехмерной» LED-полосой, протянувшейся через всю крышку багажника. Такой же элементы сейчас используется на «Кайенне» и «Панамере». Вся светодиодная оптика теперь входит в базовое оснащение.
Самое заметное изменение в салоне — новая мультимедийная система с 11-дюймовым экраном (ранее он был семидюймовым). Также изменились дефлекторы системы вентиляции, появился руль в стиле 911-го с интегрированным переключателем режимов движения и система ионизации воздуха для климат-контроля.
новость дополняется…
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