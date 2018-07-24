Обновлённый Porsche Macan: последний тизер перед премьерой

Рестайлинговый «паркетник» Porsche представят уже завтра. Модель может получить новый двигатель.

Неделю назад немецкая марка распространила фотографии тестовых прототипов обновленного Macan: машины испытали в Южной Африке. Теперь на страницах Porsche в соцсетях появился тизер конвейерного кроссовера. Премьера рестайлингового вседорожника состоится в среду, 25 июля, она пройдет в Шанхае. Место для презентации выбрано не случайно: из более чем 350 000 проданных с 2014 года по всему миру «паркетников» почти треть пришлась именно на Китай.

Как и ожидалось, Macan получил новые задние фонари, которые соединены перемычкой. Такое же решение применяется и в последних Porsche Cayenne и Panamera. Также «младший» кросс, вероятно, обзавёлся иными бамперами и фарами. В салоне же наверняка установили продвинутую мультимедийную систему с большим сенсорным экраном.

По неофициальным данным, в линейку моторов Macan вошла бензиновая битурбированная «шестерка» 2.9 с отдачей примерно в 434 л.с. Кроме того, предполагается, что у прежних двигателей, доступных для модели, увеличили мощность. Гибридную версию отложили до следующей генерации Macan, появление которой намечено на 2022 год. Кстати, в начале 2018-го Macan лишился дизеля. Позже в компании заявили о том, что кросс снова может получить двигатель на «тяжелом» топливе, но сроков в Porsche не озвучили. Скорее всего, рестайлинговой модели это не касается.

На европейский рынок посвежевший кроссовер должен выйти осенью текущего года.

В России базовый дореформенный Porsche Macan сегодня представлен с «турбочетверкой» 2.0 мощностью 252 л.с., цена такой модели — от 3 512 000 рублей. «Паркетник» в версии S оснащается «турбошестеркой» 3.0 мощностью 340 л.с. (от 4 179 000 рублей), Macan GTS можно купить с 360-сильным двигателем V6 3.0 (от 4 706 000 рублей), а Macan Turbo — с V6 3.0 мощностью 400 л.с. (от 5 800 000 рублей). Также для последней модификации предусмотрен пакет Performance, с ним мотор выдает 440 л.с. (от 6 323 000 рублей).

По материалам: www.kolesa.ru