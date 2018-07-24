Плагин-гибридный Peugeot 508 дебютирует в следующем году

Согласно отчету Autocar UK, радикально обновленный Peugeot 508 будет предложен в виде плагин-гибридной версии в следующем году.

Предполагается, что 508 PHEV оснастят 1,6-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, обеспечивающим около 200 лошадиных сил, и электрическим мотором, питающимся от литий-ионного аккумулятора. Последний агрегат предоставит автомобилю дополнительные 100 лошадиных сил, а батарея — полностью электрический запас хода на примерно 50 километров. Будет использоваться восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и система переднего привода. Представители французской марки Peugeot заявляют, что установка аккумулятора не отразится на удобстве, практичности кабины и свободном пространстве предстоящего Peugeot 508. Батарея будет установлена снизу автомобиля, как было и реализовано во время разработки платформы EMP2, которая лежит в основе последних моделей 508. Также такая архитектура используется в 3008, 5008 и DS 7 Crossback — первой гибридной машине производителя.