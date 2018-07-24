АВТОВАЗ объявил о завершении выпуска LADA Priora 

АВТОВАЗ в конце июля завершит производство седанов LADA Priora. Решение было принято исходя из интереса потребителей к последним моделям LADA и снижающегося спроса на Priora. В 2017 году, по данным агентства «АВТОСТАТ», Priora вошла в десятку самых популярных российских автомобилей, было продано 15 тыс. машин. В нынешнем году продажи снижались, и модель не попала в ТОП-25 самых популярных автомобилей на российском рынке по итогам первого полугодия. Другие модели LADA реализуются значительно лучше, пишет газета «Коммерсант». Так, по данным Ассоциации европейского бизнеса, за первое полугодие продано 49,6 тыс. LADA Vesta и 45,7 тыс. Granta, модели заняли второе и третье места в рейтинге продаж, уступив лишь KIA Rio (51,6 тыс. автомобилей). На 11-м месте LADA XRAY — 16,3 тыс. проданных машин, на 16-м — LADA 4X4 (более 15 тыс. автомобилей). При этом Priora продолжает пользоваться популярностью в регионах Северо-Кавказского ФО, где модель находится на третьем месте по продажам, уступая лишь Vesta и Granta. А на рынке подержанных машин в регионе Priora лидирует и демонстрирует стабильный рост. Напомним, LADA Priora появилась в 2007 году, заменив на рынке модель LADA 110. Фактически Priora и является модифицированной «десяткой», в конструкцию было внесено около 1 тыс. изменений и внедрено порядка 2 тыс. новых деталей. Спустя год после дебюта появилась модификация «хэтчбек», еще через год — в кузове «универсал». Были и гоночные Priora, участвовавшие в международной гоночной серии WTCC. Всего было произведено более 850 тыс. автомобилей этой модели. Наибольшей популярности модель достигла в 2011 году, когда было продано 138 тыс. автомобилей. Автомобиль также выпускался в Чечне на заводе «Чеченавто». «Для своего времени LADA Priora была очень хорошим автомобилем, который помог АвтоВАЗу выжить десять лет назад, — отметил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу концерна Ян Птачек. — В связи с кардинальными изменениями бренда Lada в течение последних трех лет и запуском нового поколения автомобилей 2015-2018 годов наши потребители меняют свое восприятие бренда, это ведет к снижению спроса на Priora». На АВТОВАЗе отмечают, что планируют открыть новые вакансии на производственных и автокомпонентных линиях. На сборочной линии №3, где собирали Priora, продолжится производство LADA 4x4. Гендиректор ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» Андрей Крайнов считает, что с автопромом расстанутся те производители компонентов, которые работали только для Priora и не развивались. По его информации, в 2021 году у АВТОВАЗа появится новая платформа, конкурсы на определение поставщиков пройдут в ближайшее время, и уже сейчас можно заниматься модернизацией производства. На самом АВТОВАЗе информацию о новой платформе пока не подтверждают. По имеющимся данным, вскоре может появиться новая перспективная модель, которая заменит Priora.