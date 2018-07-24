LADA улучшает позиции на рынке Белоруссии 

По итогам первого полугодия 2018 года российская марка LADA взяла «серебро» на рынке Белоруссии, впервые обогнав Volkswagen и показав наибольший рост продаж среди всех автопроизводителей. Локомотивом спроса стала модель LADA Vesta, которая взлетела на второе место в рейтинге белорусских бестселлеров. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), лидером продаж в этой республике в отчетный период стала Renault, реализовавшая 5845 автомобилей (+30%). На второе место вышла российская марка LADA с показателем 4206 проданных машин, что в 3,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Третью строчку занимает Volkswagen, чей результат составил 3248 автомобилей (+50%). Замыкают пятерку лидеров Nissan (1465 шт., +94%) и KIA (1222 шт., +86%). Самой продаваемой моделью в Белоруссии по итогам первого полугодия остается седан Volkswagen Polo, чья реализация составила 2194 автомобиля. Второе место впервые заняла LADA Vesta с показателем 1971 машина. Третий результат показал седан Renault Logan — 1571 реализованный автомобиль. В ТОП-5 самых популярных моделей в Белоруссии также вошли Renault Sandero Stepway (1415 шт.) и Renault Duster (1241 шт.). В целом автомобильный рынок Белоруссии по итогам первого полугодия 2018 года вырос на 70,5% до 23196 машин.